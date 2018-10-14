В Барселоне прошли акции в поддержку Дня испанской нации

Тысячи людей вышли на центральные улицы Барселоны 12 августа, чтобы поучаствовать в акции единства под лозунгом Barcelona, garante de la Hispanidad («Барселона – гарант испанской нации»). Организатором манифестации выступила гражданская платформа Espanya i Catalans.

На акции присутствовали известные политики, в том числе Инес Арримадас и Карлос Каррисоса (партия Ciudadanos), Долорс Монсеррат, Хавьер Гарсия Альбиоль и Альберто Фернандес (Народная партия), а также Хавьер Ортега (партия VOX).

Около 11 утра начался марш, во время которого собравшиеся прошли около километра от пересечения проспекта Грасиа с улицей Провенса до площади Каталонии, где был проведён митинг.

В это же время в центре Барселоны проходила акция сепаратистов из «Комитетов защиты республики» (CDR). На некоторых этапах маршруты маршей пересекались, что создавало напряжённость. Тем не менее обошлось без серьёзных инцидентов.