В Барселоне прошла масштабная антитеррористическая манифестация

В минувшую субботу тысячи человек вышли на улицы Барселоны в знак резкого осуждения джихадистов, которые на прошлой неделе совершили два теракта на территории Каталонии. Как сообщает телерадиокомпания RTVE, главный лозунг манифестантов звучал как "No tinc por" ("Я не боюсь"). В мероприятии приняли участие король Испании Фелипе, председатель правительства Мариано Рахой и главы испанских автономий, а также другие представители власти.

Единственный неприятный инцидент произошел спустя несколько минут после начала марша, когда десятки присутствующих освистали короля и премьер-министра. В тот момент, когда Фелипе приветствовал главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и мэра Барселоны Аду Колау, некоторые манифестанты кричали на каталонском "Прочь, прочь".

По данным Городской гвардии, к акции присоединилось около полумиллиона человек. С целью обеспечить безопасность манифестантов городские автобусы заблокировали въезд транспорта на главные улицы Барселоны.

Многие из присутствующих выразили солидарность с мусульманским населением и несли плакаты с лозугами "Нет исламофобии". Впрочем, среди собравшихся виднелись и плакаты с сепаратистской символикой, которые были сконцентрированы в основном среди тех, кто шел за политиками. Кроме того, были замечены два больших транспаранта с надписями "Ваша политика – наши смерти" и "Фелипе VI и правительство – пособники нелегальной торговле оружием", которые несли сторонники независимости региона, осудившие присутствие монарха и премьера на манифестации.

Шествие завершилось на площали Каталонии, где актриса Роса Мария Сарда и пресс-секретарь фонда Ibn Battuta Мириам Хатиби зачитали манифесты, выражающие протест против насилия и терроризма. Они выступили в защиту мирного совместного сосуществования и отметили, что Барселона всегда радостно принимала иностранцев. После этого двое виолоничелистов исполнили произведение El cant del ocells композитора Пабло Казальса как символ мира и свободы.