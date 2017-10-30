В Барселоне прошла манифестация в защиту единства Испании

Десятки тысяч жителей Барселоны присоединились к воскресному маршу в защиту национального единства, организованному ассоциацией "Гражданское общество Каталонии" (SCC). Как сообщает La Vanguardia со ссылкой на SCC, в акции приняло участие более полумиллиона человек.

Под лозунгом "Все мы – Каталония. За совместное сосуществование и здравый смысл" манифестанты прошли от проспекта Грасиа до установленной на улице Гран Виа сцены, где проходили выступления и демонстрировались видеоролики.

Марш был организован в защиту единства Испании и в знак протеста против "беспрецедентной атаки на демократию". Его поддержали Народная партия (PP), а также Социалистическая партия Каталонии (PSC) и объединение "Граждане" (Cs).

Лидера регионального подразделения PP Шавьера Гарсию Альбиоля публика встретила криками "Пучдемона – в тюрьму". Вместе с ним марш посетили представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мильо, бывший министр Хорхе Фернандес Диас, вице-секретарь по вопросам исследований и программ PP Андреа Леви и министр здравоохранения Долорс Монсеррат. Помимо них, на манифестации присутствовали лидеры Ciutadans в Каталонии и Испании Инес Арримадас и Альберт Ривера. Социалистов представили первый секретарь партии Микель Исета и мэр Оспиталет-де-Льобрегат Нурия Марин.

Нынешний марш стал уже второй по счету акцией в поддержку территориальной целостности страны, прошедшей в Барселоне в текущем месяце: 8 октября SCC организовала шествие, к которому присоединились 350 000 человек.

Одним из самых ожидаемых моментов мероприятия стало выступление бывшего председателя Европарламента Жозепа Борреля, который поддержал установление прямого управления в регионе. "В случае провозглашения независимости многие из здесь присутствующих оказались бы безработными. 155-я статья этому помешала", - подчеркнул Боррель. Он также призвал правосудие к скорому принятию мер в отношении "тех, кто вредит населению". Боррель подверг жесткой критике отправленного в отставку заместителя главы правительства Ориоля Хункераса и назвал его "абсолютным тоталитаристом", напомнив о массовом оттоке компаний из Каталонии. Упомянул он и экс-председателя правительства: "Пучдемон может говорить от имени части каталонцев, но я тоже являюсь частью каталонского народа", - подчеркнул Боррель.

Политик также обратился к присутствующим и сделал акцент на их недостаточной активности в ходе предыдущих выборов. "Возможно, мы оказались в этой ситуации, потому что многие из вас не ходили на прошлые автономные выборы. Давайте проголосуем – не как стервятники, слетевшиеся на падаль, а как граждане, которые знают, что могут изменить ход истории с помощью своих голосов", - заключил экс-глава Европарламента.