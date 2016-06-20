В Барселоне прошел марш в поддержку беженцев

По улицам Барселоны в воскресенье прошли маршем протеста около 9 тысяч человек по случаю Всемирного дня беженцев, который отмечается в понедельник. Они скандировали на каталанском: «Obriu fronteres, Volem acollir!» («Откройте границы. Мы хотим их поприветствовать!»). Кроме того среди лозунгов был: «Незаконных нет».

Марш поддержали около 500 организаций. Марш начался на площади Университета и закончился на Пасео-де-Сан-Хуан возле скульптуры Fray Ponce de León. В демонстрации приняли участие официальные лица: председатель парламента Карме Форкадей, мэр Барселоны Ада Колау, секретарь по вопросам равенства, миграции и гражданства Ориоль Аморос. От имени организации Stop Mare Mortum выступил ответственный в ней за миграцию Тони Боррель, который напомнил, что «Испания также пережила изгнание, бегство и миграцию» и выразил мнение, что то, что происходило с беженцами в Греции, не должно повториться.

Организация, близкая к партии Podemos в Каталонии, En Comú Podem, раскритиковала действия Народной партии и заявила, что нужно реформировать законодательство, чтобы более эффективно предоставлять убежище беженцам.

Помимо Барселоны, митинги в поддержку беженцев должны пройти еще в 50 городах. Участники требуют изменений в европейской политике в области миграции и предоставления убежища.