В Барселоне появятся "умные" парковки для велосипедов

В ближайшие недели в Барселоне начнется тестирование новой системы "умной" парковки для велосипедов Vadebike BCN, сообщает La Vanguardia. В рамках пилотного этапа проекта в городе будет установлено 14 станций на 150 мест.

Одной из основных задач является предотвращение краж велосипедов: по данным Автономной полиции Каталонии, за первые месяцы года в каталонской столице было подано 734 заявления о пропаже этих транспортных средств, а в прошлом году эта цифра достигла 959.

Инновационная система состоит из трех независимых замков: на переднем и заднем колесах, раме и сиденье. Кроме того, конструкцией предусмотрено пространство для хранения шлема. "Парковка не предназначена для хранения велосипеда в ночное время – она задумывалась для того, чтобы оставлять транспорт на время рабочих часов. Кроме того, эта идея призвана поспособствовать более активному использованию велосипеда в городе", - рассказала руководитель проекта Марта Рекасенс. Система, разработанная ею вместе с ее бизнес-партнером Хавьером Арчиагой, имеет европейский и несколько национальных патентов.

Ожидается, что система будет введена в эксплуатацию осенью. На стадии испытаний ею смогут воспользоваться максимум 600 горожан. "По нашим подсчетам, в середине октября сервис будет запущен, а за 15-20 дней до этого им смогут воспользоваться 20 бета-тестеров", - поделилась Рекасенс.

После испытаний мэрии предстоит решить, расширять ли сервис. Как говорилось ранее, на первом этапе будет оборудовано 14 станций в окрестностях проспекта Диагональ, вокзала Сантс и площади Испании.

Для того, чтобы воспользоваться парковкой, пользователи должны будут зарегистрироваться на сайте, после чего они получат бесконтактную карту. Места можно будет зарезервировать за час до предполагаемой стоянки с помощью мобильного телефона или компьютера. Система также позволит уточнить наличие свободных мест.

Годовой абонемент Vadebike BCN обойдется в 15 евро. Эта сумма включает в себя страховку на велосипед на сумму в 300 евро. Стоимость стоянки, установленная мэрией, будет зависеть от времени парковки. Так, пребывание в течение 12 часов в будни обойдется в 0,75 евро, а в выходные – в 1,25 евро. На сайте также есть функция калькулятора, позволяющая рассчитать стоимость парковки. Максимальное время стоянки составляет 24 часа.