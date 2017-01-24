В Барселоне появятся пункты для приема жалоб о сексуальном преследовании

В мае в прибрежной зоне Барселоны появится ночной информационный пункт, деятельность которого будет связана с предотвращением сексуальных преследований. Об этом сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления советника по вопросам безопасности Амадеу Рекасенса, сделанные в ходе заседания муниципальной комиссии по правам граждан. Он также объяснил, что аналогичные пункты будут оборудованы в других зонах, связанных с ночными развлечениями. Помимо этого, городская администрация намерена создать особый протокол для предотвращения сексуальной агрессии.

В ходе заседания советник от партии ERC Трини Капдевила подвергла критике тот факт, что в ходе шествия по случаю праздника Поклонения волхвов в этом году была воссоздана сцена укрощения переодетой во льва женщины. Капдевила сочла ее "оскорбляющей честь женщин и симулирующей жестокое обращение с животными". Управляющий Института культуры Барселоны (ICUB) Валенти Овьедо объяснил, что основной задачей зрелища, разыгранного артистами цирка Raluy Legacy, была демонстрация традиционного циркового искусства, частью которого является мастерство дрессировки. По его словам, других жалоб по этому поводу не поступало. "Если кого-то задела эта ситуация, то мы просим прощения, однако я считаю, что уважение к цирку должно быть не первом месте", - подчеркнул Овьедо.

Помимо этого, комиссия одобрила предложение партии Ciudadanos о создании плана по ликвидации торговли алкоголем и едой на улицах города и инициативу объединения CiU касательно презентации доклада, в котором будут перечислены все муниципальные услуги и дата начала их оказания или передачи на аутсорсинг.