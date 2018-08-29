В Барселоне появится мурал, посвящённый героине борьбы с фашизмом

В районе Грасиа в Барселоне появится мурал, посвящённый участнице Гражданской войны Марине Жинесте.
Настенный рисунок повторит известную фотографию, которая была сделана Гансом Гутманом и стала символом испанского антифашистского сопротивления. Портрет Жинесты займёт старинную стену на площади Донес, которая сейчас пустует.
Идея, представленная в рамках конкурса Недели архитектуры 2017 года, заключается в том, чтобы отдать дань памяти женщинам, которые принимали активное участие в Гражданской войне. На площади также установят памятную доску.
Авторы инициативы подчёркивают, что роль таких женщин как Жинеста в сопротивлении фашизму, не стоит забывать и недооценивать.
Преображение здания начнётся в начале 2019 года. Помимо нанесения рисунка, также планируется озеленить фасад и установить солнечные батареи.
Кроме того, отремонтируют прилегающие здания, улучшат их изоляцию и энергоэффективность. На проект выделено 230 тысяч евро в рамках плана обновления старинных зданий, который продвигается Муниципальным институтом урбанизма.
Темы: Общество Барселона