В Барселоне появились скульптуры, призывающие приютить бездомных животных

В рамках инициативы GosSOS, на улицах появилось 20 скульптур из бетона высотой 70 см и весом около 35 кг. Как рассказали в мэрии, в роли моделей выступили две собаки: Неула и Самсо, которые ждут новых хозяев в приюте для животных. К каждой фигуре прикреплена бирка с QR-кодом, отсканировав который можно узнать историю каждого животного и его текущий статус. Их установили у муниципальных учреждений, таких как библиотеки, рынки или «зелёные точки».

В мэрии отмечают, что в большинстве случаев животных оставляют в общественных местах. Ежегодно на улицах города подбирают около двух тысяч брошенных собак и котов. С помощью скульптур городские власти намерены привлечь внимание к этой проблеме, а также найти новый дом для животных. В администрации напомнили, что решение завести домашнего питомца должно быть осознанным и взвешенным.