В Барселоне появилась скульптура «Бездомный Иисус»

У входа в церковь Святой Анны в Барселоне установили новую скульптуру под названием «Бездомный Иисус». Её автор – канадец Тимоти Шмальц, который работает над серией таких статуй по всему миру, чтобы привлечь внимание к существующей проблеме.

Скульптор изображает Иисуса спящим на скамейке, напоминая о тех, кто ночует на улице.

Основатель неправительственной организации «Посланники мира» отец Анхель и глава прихода Пейо Санчес благословили статую. Священнослужители отметили, что церковь Святой Анны открыта для всех, кто нуждается в крыше над головой.

Лицо фигуры, лежащей на скамье, скрыто, а из-под одежд торчат лишь босые ноги. Отец Пейо уверен, что работа символизирует присутствие Иисуса среди нас. Отец Анхель, добавил, что проблема очень актуальна и во многих городах бездомным не позволяют садиться на скамейки или спать на них.

Скульптуру преподнёс в дар церкви режиссёр Пако Аранго, который в прошлом году стал обладателем премии духовного кино.