В Барселоне открылся первый европейский бордель с силиконовыми куклами

В Барселоне открылся необычный бордель, где вместо женщин клиентам предлагается воплотить свои фантазии с реалистичными силиконовыми куклами. Представители компании Lumidolls, базирующейся в одном из жилых зданий Барселоны, называют себя «первым в Европе агентством секс-кукол». Клиентам предлагаются часовые «встречи», стоимость которых составляет 80 евро.

Куклы создаются в индивидуальном порядке из термопластичного эластомера. Они имеют три отверстия и гибкие конечности, которые позволяют придать им практически любое положение. Подобные манекены пользуются успехом в Японии и Китае, в особенности среди работающих вдали от дома мужей, которые не хотят изменять женам. Клиентам Lumidolls на выбор предлагаются четыре варианта: азиатка Лили ростом 161 сантиметров, большегрудая блондинка Кейти ростом 170 сантиметров, африканка Лейза ростом 168 сантиметов и синеволосоая японка Аки. Посетители могут заранее сообщить, какую форму одежды для своих «визави» они предпочитают.

«Куклы абсолютно реалистичны как в движении, так и на ощупь, что позволит воплотить любые фантазии», - гласит веб-сайт борделя. Выбранная «спутница» ждет клиента в частной комнате со свечами, где он сможет послушать чувственную музыку или посмотреть порно на большом плазменном телевизоре.

Согласно информации на сайте борделя, каждую куклу тщательно дезинфицируют после каждого использования, однако посетителям рекомендуют пользоваться презервативами. Манекен также можно забронировать на всю ночь или для пары.

В Испании проституция не является противозаконной, но и не регулируется, однако существуют некоторые нормы, касающиеся того, где ею можно заниматься. Так, переговоры об оказании услуг со жрицами любви в окрестностях школ караются штрафами. Несмотря на то, что сама проституция не имеет нелегального статуса, закон запрещает получать выгоду от продажи кого-либо ради секса, что делает незаконным сутенерство.