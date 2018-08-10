В Барселоне объявили конкурс на лучшую короткометражку о последней телефонной будке

Неработающую будку с номером 8595A оставили на улице Льедонер на память. Местные жители решили превратить её в пункт обмена книгами, а пока этого не произошло, кабина стала главной героиней конкурса короткометражных фильмов.

Конкурс La cabina cinéfila организован культурным центром Casa Groga при поддержке мэрии Барселоны. Авторы инициативы отметили, что хотели бы, чтобы телефонная будка «продолжала жить», придавая району «динамичности».

Организаторы предоставляют участникам свободу в выборе тематики и формата роликов, но есть несколько обязательных требований: телефонная будка должна быть центральной темой короткометражки, а также в фильме должна быть использована фраза «Последняя кабина Барселоны». Продолжительность видео вместе с титрами должна составлять от 1 до 5 минут.

Срок регистрации для участия в конкурсе был продлён до 14 октября, а проекты можно подавать до 17 октября.

Победитель будет объявлен 17 ноября на церемонии в Casa Groga. Жюри отберёт три лучших фильма, авторам которых достанутся призы – абонементы в кино.

После конкурса кабину планируется перенести на площадь Мегидо, как того захотели местные жители.