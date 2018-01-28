В Барселоне фабрику превратили в библиотеку для любителей самоделок

В районе Лес-Кортс в Барселоне открылась новая библиотека, названная в честь каталонской поэтессы Монсеррат Абельо. Как сообщают информационные агентства Испании, на данный момент в ее фонде насчитывается около 45 000 различных изданий. Основной специализацией центра является литература, посвященная философии "сделай сам" о самостоятельном изготовлении и ремонте различных предметов потребления.