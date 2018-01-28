В Барселоне фабрику превратили в библиотеку для любителей самоделок

В районе Лес-Кортс в Барселоне открылась новая библиотека, названная в честь каталонской поэтессы Монсеррат Абельо. Как сообщают информационные агентства Испании, на данный момент в ее фонде насчитывается около 45 000 различных изданий. Основной специализацией центра является литература, посвященная философии "сделай сам" о самостоятельном изготовлении и ремонте различных предметов потребления.
Библиотека расположилась в здании бывшей фабрики по производству шелковых лент площадью более 3 000 квадртных метров. Ее здание первым в стране удостоилось сертификата устойчивости BREEAM. При строительстве был использован ряд инновационных технологий: так, свет внутрь поступает через большие окна, а полив растений осуществляется с помощью собранной дождевой воды.
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