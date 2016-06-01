В Астурии на дороге зоозащитники повесили голову волка

Отрезанную голову волка подвесили на дороге в муниципалитете Салас в Астурии. Ответственность за это уже взяла на себя организация Asociación de Vigilantes de la Seguridad Privada de Asturias (Avispa), которая таким образом решила бороться за гуманное отношение к диким животным.

В записке, приложенной к голове, критикуются местные власти. В ней говорится, что «администрация не замечает серьезных нарушений природоохранного законодательства, желая угодить всем, и не вводя реальных мер».

Avispa осуждает «жестокость по отношению к диким животным, которых преследуют реальные преступники с необузданным желанием убивать, присущим скорее психопатам, нежели нормальным гражданам».

В организации считают, что власти должны срочно действовать: расследовать убийства животных, наказывать за них по всей строгости закона, чтобы навсегда искоренить экологический терроризм.