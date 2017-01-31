В Андалусии внедряют инновационную систему звуковой дорожной разметки

Генеральное управление дорожного движения (DGT) намерено установить особую систему звуковой разметки на самых опасных участках междугородних трасс с целью сократить число аварий, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления министра внутренних дел Хуана Игнасио Сойдо. Пробный этап будет реализован на 45 километрах трассы A-375, соединяющий андалусские города Утрера и Пуэрто-Серрано. Данная инициатива является частью комплекса мер по снижению числа случаев ДТП с летальным исходом на дорогах с двусторонним движением. В ходе презентации новой системы министр отметил, что в 2015 году на дорогах страны погиб 971 человек.

При наезде на звуковую разметку в виде специальных полос шириной 20 и глубиной 1,3 сантиметра водители со сниженной концентрацией внимания в силу сонливости или других причин почувствуют вибрацию от соприкосновения колес с дорогой и поймут, что им необходимо вернуться в свою полосу. Реализация проекта потребует инвестиций в размере около 5 миллионов евро. В будущем его планируется расширить на 3 000 километров дорожного полотна.

Отметив, что уровень смертности на испанских дорогах является одним из самых низких в ЕС, Сойдо подчеркнул, что "люди в этом смысле гораздо важнее цифр". Он уточнил, что трасса A-375 является одной из 300 самых опасных междугородных дорог в стране в соответствии со статистикой превышения скорости и количества происшествий: так, за последние 6 лет здесь произошло 148 ДТП, которые унесли жизни 13 человек. Сойдо подчеркнул, что "обеспечение дорожной безопасности является всеобщей задачей", чем и обусловлено принятие ряда соответствующих срочных мер.