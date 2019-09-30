В Аликанте вводят новые скоростные ограничения - не быстрее 30 километров в час

Власти Аликанте решили снизить предельно допустимую скорость на дорогах до 30 километров в час. Такие ограничения будут действовать на 80% городских улиц, отметил мэр Аликанте Луис Баркала.
Таким образом, Аликанте присоединяется к списку «Города-30», которые решили внедрить предложенную Евросоюзом инициативу. Ранее подобные ограничения ввела Валенсия.
Параллельно власти Аликанте собираются развивать пешеходные зоны и стимулировать использование велосипедов для передвижения по городу.Темы: Общество Аликанте