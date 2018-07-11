В Аликанте проходит морское энсьерро

В Дении (Аликанте) по случаю праздника города проходят традиционные забеги быков бус-а-ла-мар («бык в море»), которые широко критикуются защитниками животных.

Бус-а-ла-мар представляет собой разновидность энсьерро. Быков выпускают из загона, и они через весь город бегут к морю, где на время праздника устанавливается специальная площадка. Цель участников энсьерро – заманить быков в воду.

В первом забеге 9 июля все пятеро добежавших до причала быков, разгорячённых жарой, не раздумывая прыгнули в воду.

Во время городских праздников забеги проводятся ежедневно. Быков, оказавшихся в воде, вытаскивают позже с помощью лодок.

Бус-а-ла-мар, которому присвоен статус мероприятия, представляющего национальный туристический интерес, проводится в Дении ежегодно во вторую неделю июля.