В 2018 году Испания потратит почти 11 млн евро на депортацию иностранцев

Министерство внутренних дел Испании снизило сумму контракта на авиаперевозку депортируемых иностранных граждан. Если в 2016 году она составляла 11,8 миллиона евро, включая налоги и сборы, то в 2018 году она сократилась до 10,8 миллиона.

Министерство объявило тендер на оказание услуг по авиаперевозке иностранцев, которые по решению властей должны быть перемещены в пределах Испании или доставлены на родину, что включает операции под эгидой общеевропейского агентства по безопасности границ FRONTEX. В настоящее время такие услуги предоставляет консорциум Air Nostrum и Barceló.

Предполагаемый срок контракта составляет 18 месяцев. Как сообщает агентство Europa Press, среди требований к компании-подрядчику – наличие воздушных судов разной вместимости: от небольших самолётов менее чем на 75 мест до самолётов, способных вместить более 200 пассажиров. При этом воздушные суда должны быть не старше 25 лет. Также требуется оформление страховки для пассажиров и особо выделяется конфиденциальный характер работы.