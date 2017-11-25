Управление дорожного движения установило для бастующих экзаменаторов обязательный объем работы

На прошедшей неделе директор Генерального управления дорожного движения (DGT) Грегорио Серрано сообщил, что в случае продолжения забастовки экзаменаторов в декабре для них будет установлен минимальный обязательный объем услуг в размере 50%. Как сообщает газета ABC, акция протеста продолжается с июня этого года. По его словам, в ближайшее время будет ускорен процесс найма новых сотрудников, призванный компенсировать ущерб от забастовки. До этого момента экзаменаторы прекращали свою работу по понедельникам, вторникам и средам, при этом требования по минимальному объему услуг им не предъявлялись.

Серрано также уточнил, что в 40 отделах DGT ход забастовки оказался практически незаметным, однако в 22 других к ней присоединились 65% работников вышеупомянутого сегмента. "В этой ситуации мы не можем сохранять невозмутимость", - отметил Серрано.

Для того, чтобы в сложившейся ситуации обеспечить штат необходимыми ресурсами, DGT подало запрос о переводе 22 госслужащих структуры на должности экзаменаторов.

На сегодняшний день из-за забастовки было отложено в общей сложности около 194 00 практических экзаменов. Серрано подчеркнул, что акция протеста повлекла за собой негативные последствия, но вместе с тем отметил, что до хаоса и приостановки работы дело не дошло.

Глава DGT считает, что экзаменаторы "мало настроены на переговоры" и не делают шагов в сторону пересмотра своей позиции. Госслужащие, в свою очередь, требуют реализации обещанного и согласованного с администрацией еще в 2015 году повышения заработной платы. Впрочем, в DGT заявляют, что в этом соглашении, которое так и не вступило в силу, шла речь о прибавке в размере 215 евро, однако сейчас экзаменаторы требуют 250.

В свою очередь, в своем пресс-релизе представители профессиональной ассоциации ASEXTRA заявляют, что DGT связалось с оргкомитетом акции всего три раза, последний из которых имел место 22 августа. Основной целью этих контактов была "попытка навязать обязательный минимальный объем услуг, который в конце концов так и не был установлен". Авторы сообщения также отмечают, что в прошлый четверг экзаменаторы сделали DGT встречное предложение, которое не было принято им.