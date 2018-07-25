Университет Валенсии признан лучшим в Испании по обучению бизнес-администрированию

Университет Валенсии вошёл в топ-150 вузов по уровню подготовки на специальности бизнес-администрирование, и стал лучшим испанским учебным заведением в этом списке.

При составлении ежегодного рейтинга Academic Ranking of World Universities (ARWU) анализируются результаты 1200 университетов, а публикуются 500 лучших результатов.

Университет Валенсии также занял 4 место среди вузов Испании по подготовке специалистов в сфере туризма и стал одним из 75 лучших по этой специальности в мире.

Классификация ARWU предполагает анализ пяти индикаторов, связанных с научными исследованиями: общее число публикаций, индекс цитирования, международное научное сотрудничество, публикации в авторитетных научных журналах и полученные премии.

В рейтинг подготовки по специальности бизнес-администрирование попали также два каталонских вуза: Высшая школа администрации и управления (ESADE) и Университет имени Рамона Льюля.