Уличных торговцев вытеснили из порта Барселоны

Расширение террас заведений у стен здания Палау-де-Мар в Барселоне вынуждает уличных торговцев покидать район порта и искать новые места для продажи товаров.

Излюбленным местом «мантерос» был проход между Музеем истории Каталонии и Старым портом. На этом участке десятки торговцев раскладывали на земле свой товар, создавая неудобства для прохожих и посетителей баров и ресторанов.

Около 90 «одеяльщиков» переместились на бульвар Рамбла, в том числе на площадь Каталонии, чтобы успеть занять последние клочки свободного от стихийной торговли пространства.

В мэрии Барселоны настаивают на том, что решение проблемы уличной торговли должно основываться на социальных мерах, а не на запретах. Мэрия поддерживает создание кооперативов, которые бы помогли «мантерос» найти другую работу, но они пока малоэффективны.

Владельцы заведений, на имидже которых сказывалось присутствие «одеяльщиков» решили бороться со стихийной торговлей иным путём и увеличили площадь террас не оставив свободного пространства для торговцев.