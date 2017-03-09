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          Новости Испании » Новости » Общество » Ученым удалось впервые заснять на видео редкого зубатого кита

          Ученым удалось впервые заснять на видео редкого зубатого кита

          11:48 09.03.2017

          Ученым впервые удалось заснять на видео редкого зубатого кита вида ремнезуб Тру (Mesoplodon mirus), сообщает газета ABC. Исследователи запечатлели его вместе с детенышами, взяли образцы ДНК и пришли к выводу, что Азорские и Канарские острова являются подходящими местами для наблюдения за клюворыловыми китами и их изучения. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале PeerJ. Они надеются, что их вклад позволит упростить изучение и защиту этих животных.

          Клюворыловые киты напоминают дельфинов, так как имеют нос похожей формы. Увидеть их – задача непростая: большую часть времени они проводят вдали от берега на значительной глубине, погружаясь более чем на три километра в поисках еды, после чего отдыхают ближе к поверхности и периодически всплывают, чтобы набрать воздуха. Клюворыловые живут небольшими группами, прячутся от кораблей и не выпрыгивают из воды так часто, как это делают дельфины. По этой причине многим экспертам ни разу не удалось их увидеть. На сегодняшний день ученые идентифицировали только 22 особи. Известно, что угрозу для них представляют рыболовные сети, пластик, корабли и военные испытания. 

          На этот раз исследователи вели наблюдение на Азорских и Канарских островах и пришли к выводу, что оба архипелага являются идеальными для этого точками, где обнаружить клюворыловых очень легко. 

          Согласно имеющейся информации, эти животные обитают как в северной части Атлантики, так и в Индийском океане, однако между ними существует огромное пространство, где клюворыловых пока не видели. Благодаря полученным данным о ДНК и цвете кожи этих китов ученые смогут лучше изучить схему распределение их ореолов обитания. Они также позволят экспертам оказать необходимую защиту этому виду, практически неизвестному, но уже находящемуся под угрозой.

          Темы: Общество  Лас Пальмас де Гран Канария

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