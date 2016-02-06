Участница известного в Испании телешоу оказалась кузиной Икера Касильяса

Двоюродная сестра экс-вратаря ФК "Реал Мадрид" Икера Касильяса Альба вошла в число участниц шоу "Женщины и мужчины и наоборот" (Mujeres y hombres y viceversa) на канале Telecinco. Как сообщает издание Vanitatis, ни руководство программы, ни сама Альба Касильяс не хотели делать факт ее родства со спортсменом достоянием публики, так как отношений они не поддерживают.

По сведениям вышеупомянутого издания, Альба получила предложение об участии и в других программах сети Mediaset, в том числе "Большой брат VIP" и "Sálvame Deluxe", но девушка их отклонила. Она также отказалась раздеться для обложки журнала Interiviú. По всей видимости, Альба не слишком стремится стать героиней бульварной прессы.