Тысячи людей приехали в Мадрид на выставку сериала «Друзья»

#FriendsFest проводится в Испании впервые. Выставку в Casa del Lector посетили около 5 тысяч человек, а билеты на неё были распроданы онлайн за 48 часов.

TV Channel Comedy Central воссоздал интерьер квартиры героини сериала Моники Геллер, роль которой исполняла Кортни Кокс. Посетители выставки могут выпить чашку кофе на знакомой кухне или взять из холодильника один из сэндвичей другого героя - Джоуи, которого играл Мэтт ЛеБлан. Экспозиция сопровождается саундтреком I'll Be There For You группы The Rembrandits, под звуки которого посетители также могут посидеть на знаменитом оранжевом диване из вступительной заставки к «Друзьям».

Ситком вышел на NBC в 1994 году, продолжался 10 сезонов и был признан одним из самых успешных телесериалов всех времён.

