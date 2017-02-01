Трудоустройство в Испании: знание английского остается слабым местом испанских соискателей

Знание иностранных языков по-прежнему остается ахиллесовой пятой испанских соискателей, считают эксперты рекрутинговой компании Randstad. Это подтверждают и последние данные Евростата, согласно которым лидерами региона оказались Финляндия, Чехия, Франция и Люксембург, 94% населения которых владет языками других стран. В среднем по ЕС этот показатель составляет около 50,3%.

По мнению представителей Randstad, "знание второго языка стал решающим фактором при отборе кандидатов, который влияет на возможность получения предложения о работе даже в случае топ-менеджмента". Так, владение иностранными языками повышает шансы трудоустройства на 37%. Причиной тому является растущая потребность в сотрудниках, которые могут вести деятельность в нескольких языковых средах сразу. Это критерий отбора упомянут в 26% вакансий. Самым востребованным остается английский. Кроме того, высоко ценится знание французского и немецкого. В свете развития международной торговли и выхода компаний на иностранные рынки в последние годы заметно выросла популярность китайского и арабского. Если говорить о вакансиях в сегменте топ-менеджмента, то в данной категории знание иностранных языков требуется в 70% случаев.

В Испании, в свою очередь, уровень подготовки соискателей оказался неоднородным. В то время как 57% профессионалов заявляют о владении английским, свободно на нем общаются только 33,7% из них. 44% считают свой уровень средним, а оставшиеся 22,3% - базовым. Что касается прочих языков, то 12,6% кандидатов знают французский, 3,5% - итальянский и 3,47% - немецкий.