Трое из десяти заключённых в Испании – иностранцы

Статистика Министерства внутренних дел Испании по состоянию на конец 2017 года говорит о том, что из почти 59 тысяч заключённых в тюрьмах страны 16,5 тысяч (28%) являются иностранцами.

Отмечается, что доля иностранцев в настоящее время значительно меньше в сравнении с периодом 2008-2010 годов, когда этот показатель достигал пиковых значений. Так, в декабре 2010 года в испанских тюрьмах находились более 27 тысяч иностранных заключённых, что составляло 36% от общего числа.

С 2010 года число иностранцев в испанских тюрьмах сократилось на 38%, или на 9,5 тысяч человек.