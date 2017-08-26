Три самолета доставят высокопоставленных лиц в Барселону на антитеррористическую акцию

Главы автономных областей, члены правительства, представители общественных организаций и король Испании примут участие в акции солидарности с жертвами терактов в Каталонии, которая состоится в Барселоне в субботу, 26 августа.

Как сообщают во дворце Монклоа, будет подготовлен специальный самолёт Airbus 360, а также еще два борта, которые доставят государственных деятелей из Мадрида в Барселону. Своё присутствие подтвердили глава правительства Мариано Рахой, его предшественник Хосе-Луис Родригес-Сапатеро, председатели Конгресса и Сената Ана Пастор и Пио Гарсия-Эскудеро, заместитель премьер-министра Сорайя Саенс, члены кабинета министров, а также президенты автономных сообществ, в том числе Мурсии, Канарских островов, Мадрида, Кастильи-и-Леона и Сеуты. Кроме того, сообщается об участии в акции европейского комиссара по вопросам климата Мигеля Ариаса Каньете и представителей партии Podemos и Народной партии.

С инициативой провести манифестацию выступило Правительство Каталонии и Мэрия Барселоны. Акция пройдёт под девизом No tinc por («Я не боюсь»). Начало мероприятия намечено на шесть часов вечера у парка Грасия. Шествие пройдёт по проспекту Passeig de Gràcia и завершится на площади Plaza de Catalunya.

Правительство также призывало всех испанцев принять участие в акции в память о жертвах джихадистских атак на минувшей неделе в Каталонии, в знак единства нации и протеста против терроризма.