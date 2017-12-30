Торговцы с площади Каталонии предлагают помощь в стерилизации птиц

После того, как мэрия Барселоны объявила о том, что с января 2018 года на площади Каталонии будет запрещено продавать корм для птиц, владельцы последних оставшихся на площади киосков выступили с протестом против решения городских властей. Как сообщает газета La Vanguardia, торговцы потребовали немедленной встречи с властями округа Эшампле, чтобы обсудить возможные альтернативы.

В мэрии аргументируют введение запрета необходимостью контролировать популяцию голубей. Владельцы торговых точек отмечают, что несколько лет назад они уже выступали с предложением продавать специальный корм, а также предлагали помощь в стерилизации птиц.

В рамках борьбы с чрезмерным увеличением популяции голубей администрация Барселоны также установила по всему городу специальные кормушки с зерном, в котором содержатся вещества, оказывающие стерилизующий эффект. В то же время, по мнению торговцев, разумнее было бы распространять такой корм именно на площади, где его едят только голуби, в то время как кормушкой могут воспользоваться любые другие птицы.

В настоящее время в киосках продают пакеты с зерном по цене от 1 до 5 евро. Покупатели используют корм, чтобы привлечь птиц и сделать запоминающиеся снимки. Владельцы киосков также считают, что с уходом традиции кормить голубей количество посетителей на площади Каталонии сократится в разы.