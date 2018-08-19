Торговцы Бокерии и Рамблы запустили белые шары в память о жертвах теракта

17 августа в годовщину теракта в Барселоне участники Ассоциации торговцев рынка Бокерия запустили в небо 200 белых шаров с «посланиями любви», адресованными жертвам.

В ассоциацию входят продавцы, работающие на рынке, цветочники и бывшие птичники. Изначально они собирались запустить 400 шаров с посланиями от горожан, но в конечном итоге решили сократить их количество вдвое из-за непогоды. Для жителей и гостей Барселоны, желающих отправить послание в небо в одном из киосков установили специальную урну для записок, а позже их текст перенесли на биоразлагаемые шары.

В ассоциации отмечают, что инициатива была встречена очень положительно, создав атмосферу солидарности. Сообщается, что самые разные послания были посвящены погибшим, бульвару Рамбла, ненасилию, памяти и единению.