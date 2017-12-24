"Толстяк" и "Малыш": 5 основных различий между главными праздничными розыгрышами Испании

У тех, кому не слишком повезло по итогам рождественской лотереи El Gordo ("Толстяк"), есть еще один шанс попытать удачи – розыгрыш El Niño ("Малыш"), проводимый в Праздник волхвов 6 января. Несмотря на то, что оба этих события приходятся на праздничный сезон, а некоторые их даже путают, между El Gordo и El Niño есть ряд существенных различий. Издание La Vanguardia перечислило пять самых значимых.

Более крупные призы

Основное отличие заключается в сумме выигрыша. Размер приза El Niño составляет 200 000 евро на каждый билет и по 2 миллиона на серию, а в случае El Gordo эти цифры составляют 400 000 и 4 миллиона соответственно. Кроме того, в ходе рождественской лотереи также разыгрываются второй приз в размере 750 000 евро и третий в размере 250 000 евро на серию.

Вероятность выигрыша

В ходе рождественской лотереи разыгрываются более крупные призы, но статистически по итогам El Niño их количество оказывается больше. Причина кроется в системе выплат выигрышей: в случае El Gordo доля выигрышных билетов составляет 10%, а в случае El Niño – 30%.

Государственные сборы

Еще одно различие кроется в размере доли, которую получает государственная казна. По итогам лотереи El Niño в казну перечисляется 32,95% от суммы выигрыша, а после розыгрыша El Gordo – на 3,091% больше.

Количество серий каждого из номеров

В целом для розыгрыша El Niño выпускается намного меньше номеров, чем для El Gordo – 45 серий на каждый билет против 160. Таким образом, сопутствующие им суммы выигрыша составляют 900 миллионов и 3,2 миллиарда евро соответственно.

Барабаны

Наконец, последнее заметное различие между розыгрышами заключается в используемой системе. Если в случае лотереи El Niño используются пять барабанов – по одному на каждую цифру выигрышного номера – то в случае El Gordo используются только два: из одного достаются бочонки с номером выигрыша, а из другого – с соответствующей ему суммой.