The Washington Post разоблачила фейковые новости о каталонском референдуме

Американская газета The Washington Post опубликовала статью о недостоверной информации, которая попала в прессу при освещении событий каталонского референдума о независимости, прошедшего 1 октября.

Издание, в частности, ссылается на страницу пользователя Твиттера «Maldito Bulo», которая посвящена журналистским расследованиям и разоблачению ложных слухов в социальных сетях и средствах массовой информации.

В статье The Washington Post упоминается ряд публикаций, в том числе с фотографиями, которые, как позже выяснилось, не имели отношения к событиям 1 октября или были недостоверными. В их числе изображение женщины со сломанными пальцами, в нанесении травмы которой обвиняли полицию. Кроме того, газета отметила историю шестилетнего мальчика, который якобы был нейтрализован правоохранителями, и новость о том, что один из агентов скончался от инфаркта в окружении людей, которые пытались проголосовать.

«Неизвестно, кто стоит за фальшивыми новостями», пишет The Washington Post. В то же время в статье упоминается возможная причастность к этому российских СМИ.