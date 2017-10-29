Теннисист Нико Альмагро посоветовал Пучдемону запастись чистыми трусами и отправиться в тюрьму

В последние дни представители самых разных сфер испанского общества активно выражают свое мнение по поводу одностороннего провозглашения независимости Каталонии, о котором ее власти заявили в минувшую пятницу. Не остались в стороне и спортсмены, пишет газета ABC.

Так, теннисист Нико Альмагро написал по этому поводу короткое, но крайне емкое сообщение в Twitter: "То, что сделали Пучдемон и его приспешники, пытаясь нарушить территориальное единство Испании, - настоящий позор. Мешочек, чистые трусы и в тюрьму!".