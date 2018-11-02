Телеканалу RTVE пришлось извиняться за пост о принцессе Леонор

Пост в Twitter содержал смонтированный ролик с кадрами зачитывающей фрагмент Конституции принцессы Леонор, которые сменились видео с бывшим президентом США Бараком Обамой, бросающим микрофон на пол, которое в своё время стало интернет-мемом.

Руководство компании заявило, что «глубоко сожалеет» о распространении этой публикации на электронной платформе. В корпорации отметили, что «многие пользователи социальных сетей, в том числе профессионалы, не осознают вред, который может быть нанесён с их помощью». Кроме того, RTVE заявила о своей приверженности принципу свободы слова, но при этом подчеркнула, что СМИ должны уважать общество, в котором работают.

Платформа Playz также разместила сообщение с извинениями, но видео со страницы в Twitter не удалила. На платформе заверили, что ролик не преследовал цели оскорбить или высмеять кого-либо, а также отметили, что в Сети жест mic drop используется как символ отличного выступления.