Таможня Испании запретила ввоз традиционных для Рамадана сладостей

Испанская таможня запретила ввоз на территорию страны традиционных для Рамадана сладостей из Марокко, сообщают информационные агентства со ссылкой на местный ежедневник Asabah. Таможенная служба составила и передала марокканским коллегам список продуктов, запрещенных для транспортировки в Испанию, будь то провоз через границу в Сеуте или Мелилье или из порта в Танжере.

Источники Asabah объяснили, что перечень включает в себя традиционные для месяца Рамаданс угощения. В их число вошли сладости из меда, муки и кунжута, известные как шеббакия, а также рассыпчатое песочное печенье с сухофруктами, именуемое селу. При этом таможня разрешила провоз литра оливкового масла на человека.

Объемы потребления двух вышеупомянутых продуктов в Рамадан резко возрастают, и марокканцы обычно привозят или отправляют их в больших количествах своим родственникам, живущим в Европе. Представители ведомства предупредили, что будут тщательным образом проверять пересекающих границу пассажиров и конфискуют запрещенные продукты в случае их обнаружения.

Соответствующие меры были приняты после того, как таможне удалось предотвратить несколько случаев провоза наркотиков в Европу в вышеупомянутых сладостях. Так, один из эпизодов был связан с конфискацией в порту Танжера 18 килограмм гашиша, спрятанного в емкости с шеббакией.