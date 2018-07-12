Таксисты Бильбао будут следить, чтобы пассажирки благополучно зашли в подъезд

Новый регламент работы такси Бильбао направлен на повышение безопасности пассажиров и, среди прочего, обязывает водителей удостоверяться в том, что клиентки вошли в дом или подъезд, если они об этом попросят.

Меры направлены на то, чтобы сократить количество случаев нападений и агрессии по отношению к женщинам. В то же время власти отмечают, что этой услугой могут воспользоваться все пассажиры. Также по новым правилам такси должно подъезжать как можно ближе к дому клиента.

Таксисты Бильбао положительно встретили нововведения, отметив, что до этого они и без предписаний дожидались, пока пассажиры войдут внутрь, особенно в тёмное время суток.

Схожая функция появилась и у Bilbobus. Городские автобусы, курсирующие по ночам, будут делать промежуточные остановки, чтобы пассажиры могли выйти ближе к своему дому.