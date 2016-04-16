Сын Саркози поработал диджеем в Барселоне

30-летний Пьер Саркози, старший сын бывшего президента Франции, посетил Барселону, где выступил в качестве диджея на открытии нового ресторана японской и бразильской кухни Ikibana. В интервью изданию La Vanguardia он рассказал, что с детства интересовался музыкой, но соответствующего образования не получил и всему научился сам. «Я верю в эксперименты и в то, чтобы самому открывать способы передачи эмоций через музыку», - поделился Саркози.

Диджей также опроверг слухи о том, что его отец выступал против этого увлечения. «Вся моя семья всегда меня поддерживала. Именно они научили меня, что жизнь коротка и заниматься надо тем, что тебе нравится», - говорит Саркози-младший. В ответ на вопрос о том, не задумывался ли он о политической карьере, Пьер отметил: «Моей страстью всегда была музыка, я никогда не планировал стать политиком. Кроме того, это очень тяжелая работа. Для меня музыка и политика – два разных, не связанных между собой мира. Это вопрос ответственности: я делаю клубную музыку, насколько правдоподобны будут мои слова, если я заговорю о политических вопросах?»

По словам молодого человека, в некоторых ситуациях известная фамилия играла ему на руку, а в некоторых, наоборот, мешала. «Какое-то время я пытался скрывать ее. До тех пор, пока мой отец не покинул пост президента Франции, я не выступал в своей стране. Я хотел показать, что могу сделать что-то самостоятельно, а не просто как «сын Саркози», рассказал диджей. Он также отметил, что уважает творчество своей мачехи Карлы Бруни: «Она работает совсем в другом жанре, но я восхищаюсь ею: она отличный автор, и у нее очень интересный голос».

Полученное несколько лет назад от одного из журналов звание самого желанного холостяка Франции Саркози назвал «лестным», но вместе с тем отметил, что «подобные поверхностные вопросы» его не слишком интересуют. «Кроме того, я несвободен, у меня есть девушка», - заключил диджей.