Суд Севильи запретил семье посещать могилу родственника

В Севилье суд запретил родственникам покойного приходить на его могилу до тех пор, пока не будут получены результаты теста на установление отцовства. Соответствующий иск подал предполагаемый сын умершего.

Истец обратился с соответствующим прошением к суду из-за подозрения, что члены семьи покойного могут извлечь его тело и сжечь его во избежание проведения анализа ДНК, чтобы лишить внебрачного сына возможности получить часть наследства состоятельного родителя. Он потребовал запретить родственникам посещать кладбище до полного завершения процедуры установления отцовства, или по меньшей мере до тех пор, пока не будет произведён забор образцов для анализа.

По словам адвоката истца, речь идёт об очень крупной сумме наследства. Исковое заявление об установлении отцовства подкреплено метрикой, в которой указана фамилия покойного, а также письменным заявлением человека из его близкого окружения, подтверждающим его связь с матерью заявителя.

Суд счёл требование обоснованным в связи с важностью проведения анализа ДНК для подтверждения родственной связи.