Старейший мужчина планеты умер в Испании в возрасте 113 лет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE, подданный пиренейского королевства ушел из жизни в понедельник вечером в своем доме в маленьком муниципалитете Бьенвенида (автономное сообщество Эстремадура).

Франсиско Нуньес Оливера родился 13 декабря 1904 года. В 1925 году он пошел служить в армию, принимал участие в Испано-франко-марокканской войне и гражданской войне. После этого мужчина проживал родном городе, где занимался сельским хозяйством. В 1988 году Нуньес Оливера овдовел. У него было четыре ребенка, девять внуков и 15 правнуков.

Нуньес Оливера считался старейшим мужчиной на планете после кончины на 114-м году жизни летом прошлого года жителя Хайфы Исраэля Криштала. Самым пожилым человеком в мире считается японка Наби Тадзима, родившаяся 4 августа 1900 года.

В Бьенвениде объявлен однодневный траур.