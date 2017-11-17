США выдадут Испании сальвадорского полковника, обвиняемого в убийстве иезуитов

15 ноября Верховный суд США принял решение об экстрадиции в Испанию в прошлом полковника и заместителя министра обороны Иносенте Монтано, который обвиняется в соучастии в убийстве пяти испанских иезуитов во время гражданской войны в Сальвадоре в 1980-1992 годах.

Суд отклонил жалобу 74-летнего Монтано, в которой его защита апеллировала к тому, что экстрадиция может привести к смерти обвиняемого, ввиду его пожилого возраста и тяжёлых заболеваний, среди которых диабет и рак мочевого пузыря.

Экстрадиция была одобрена Федеральным судом Северной Каролины ещё в феврале 2016 года, однако, адвокаты попытались заблокировать это решение.

Монтано обвиняется в том, что он помог организовать убийство пяти иезуитов 16 ноября 1989 года. В этот день группа сальвадорских военнослужащих ворвалась в Пасторский центр Центральноамериканского университета, ректором которого был один из членов иезуитского ордена Игнасио Эльякуриа, и расстреляла восемь человек. Среди жертв расстрела, кроме Эльякуриа, было ещё четверо священнослужителей-испанцев и один сальвадорец, а также кухарка и её дочь-подросток.

Монтано провёл более двух лет в тюрьме Северной Каролины в ожидании решения об экстрадиции. В США он отбыл тюремное заключение сроком 21 месяц за нарушение миграционного законодательства.

Повторное открытие дела о преступлениях во время гражданской войны в Сальвадоре стало возможно после того, как местный суд аннулировал закон об амнистии 1993 года, под действие которого попал ряд преступников военного времени.