Спецслужбы: в ближайшие месяцы в Испанию попытаются проникнуть 175 террористов

Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на газету ABC. Национальная безопасность рассматривает исламистский терроризм как одну из главных глобальных угроз и предупреждает о возможном возвращении в Испанию 175 террористов, в том числе двоих несовершеннолетних и 23 женщин. Это радикалы, возвращающиеся в Европу после отступления сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Поскольку террористы теряют территории в Сирии и Ираке, ожидается, что они сосредоточат свою деятельность в сети интернет.

Согласно отчету, в 2017 году спецслужбы задержали 76 радикалов в результате 53 операций. Кроме того, за границей испанские агенты задержали десятерых предполагаемых боевиков, а также трех человек, обвиняемых в финансировании терроризма.