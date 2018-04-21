Сотрудник испанской Гражданской гвардии стал звездой соцсетей

Пост Гражданской гвардии Испании в Twitter, направленный на повышение сознательности населения, неожиданно получил большую популярность, но не из-за социального посыла, а благодаря фото одного из сотрудников.

Публикация содержала слова о том, что гвардейцы не отличаются от обычных людей, и сопровождалась снимком представителя корпуса, который и привлёк внимание пользователей. Фото мускулистого молодого человека с серьёзным и проникновенным взглядом за три дня набрало более 10 тысяч лайков и почти 3 тысячи ретвитов, сделав пост одним из самых популярных на странице Гражданской гвардии.

Пользователи наполнили страницу комментариями о привлекательной внешности агента, требуя отправить его "на помощь", другие же заявили, что, будь на месте этого снимка фотография женщины-агента, в нём усмотрели бы дискриминацию.