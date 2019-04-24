Сотни китов погибают на Канарах после столкновения с судами

Только с начала этого года у канарских берегов около десятка китов погибли после столкновения с судами. «Это угроза как для природы, так и для безопасной навигации», - заявил изданию 20minutos адвокат Алехандро Кинтана, чья специализация - судебные разбирательства в области охраны окружающей среды.
Виной всему - отсутствие чётко регламентированных действий в случае сближения с китами, которые являлись бы обязательными к исполнению для всех типов судов. «Сейчас, когда капитан видит плывущее бревно, есть специальный протокол на такой случай. А для встречи с китами такого протокола нет. Это нонсенс», - говорит Кинтана.
По его словам, необходимо внести некоторые ограничения для навигации в зонах, где сконцентрировано наибольшее скопление китообразных. Эти районы хорошо известны, нужно хотя бы лимитировать скорость для судов, проходящих через эти зоны, подчеркивает адвокат.Темы: Общество Лас Пальмас де Гран Канария