Собаку вызвали в суд на Канарах

В Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова) состоялось необычное судебное заседание. На него была приглашена собака породы питбультерьер.

Судили бывшего хозяина пса, который обвиняется в жестоком обращении с животными. Сторона обвинения утверждала, что мужчина закрыл питомца в чемодане и выбросил в мусорный контейнер. Собаке удалось прогрызть чемодан изнутри и выбраться наружу.

Сам обвиняемый утверждает, что нашел пса в луже крови - якобы его покусали другие собаки. Соседи же опровергают эту версию. По их словам, животное пролежало в чемодане почти сутки. Его действительно погрызли другие собаки, которых содержал обвиняемый. И таким образом он решил избавиться от израненного питомца.

Питбуль потребовался судье, чтобы оценить его физическое состояние.