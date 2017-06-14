Скалолаз Ален Робер покорил небоскреб в Барселоне и был задержан полицией

Французский скалолаз Ален Робер, известный также как Человек-Паук, залез на небоскреб отеля Melia Barcelona Sky в Барселоне. Высота здания - 116 метров.

Покорение небоскреба француз совершил днем на глазах у изумленных прохожих. В целом подъем прошел гладко, но скалолазу мешали солнечные лучи, которые отражались от металлических конструкций здания.

На крыше Человека-Паука ждали полицейские. Нарушителю грозит штраф в размере от 100 до 600 евро.

Ранее Робер уже три раза покорял башню Агбар в Барселоне, высота которой - 145 метров.