Школьницам в Галисии разрешили носить брюки

Парламентские группы Галисии пришли к соглашению по поводу школьной формы в образовательных учреждениях региона. Начиная со следующего учебного года, галисийские школы больше не смогут обязать учениц носить юбки, и девочки будут сами решать, какой низ им выбрать.

С предложением об изменении подхода к ношению школьной формы выступила политическая партия En Marea, представители которой призвали предоставить школьницам свободу выбора. По мнению авторов идеи, юбки, в отличие от брюк, не позволяют девочкам свободно двигаться.

Инициатива должна способствовать развитию идеи равенства и устранить «сегрегацию по половому признаку». Депутаты пришли к заключению, что лучшим вариантом в этой ситуации стала бы одинаковая форма как для мальчиков, так и для девочек.

Договорённость была достигнута в ходе заседания, посвящённого проблеме равенства полов в преддверии Международного дня против гендерного насилия, который отмечается в воскресенье.