Сеть булочных Granier накормила пирогами нуждающихся в Мадриде и Барселоне

Сеть булочных Granier совместно с неправительственными организациями Mensajeros de la Paz и Fundació Arrels провели рождественскую благотворительную акцию, в рамках которой нуждающиеся в Мадриде и Барселоне получили в сочельник пироги Волхвов.

Как сообщает Europa Press, из 220 праздничных пирогов получилось около 1300 порций. В Мадриде Mensajeros de la Paz организовала для бездомных рождественский ужин. Пироги в столице продолжат раздавать и в другие дни вплоть до праздника Трёх королей.

Как отметили в Fundació Arrels, праздничное угощение не только символизирует солидарность с самыми уязвимыми слоями населения, но и, в первую очередь, позволяет накормить тех, кто живёт на улице. В Барселоне пироги будут раздавать как в самой организации Fundació Arrels, так и в учреждениях, которые находятся в её ведении.