Серхио Рамос в третий раз стал отцом

Защитник ФК «Реал Мадрид» поделился радостной новостью на своей странице в Instagram, где он опубликовал снимок с женой и новорождённым сыном. Мальчик весом 3,1 кг появился на свет в 18:24. В подписи к снимку Рамос рассказал, что и ребёнок, и мама чувствуют себя хорошо, а также признался спутнице жизни в любви.

31-летний Рамос и 40-летняя Рубио воспитывают ещё двух сыновей. В 2014 году у них родился первый ребёнок Серхио, ещё через год на свет появился Марко. По словам футболиста, они не планировали третьего ребёнка, и пополнение в семье стало неожиданностью.