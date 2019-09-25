Санчес рассказал в ООН о победе демократии в Испании

Исполняющий обязанности председателя испанского правительства Педро Санчес выступил во вторник на Генассамблее ООН.
«Сегодня, 24 сентября 2019 года, мы закрыли символичный демократический цикл. Верховный суд Испании утвердил эксгумацию останков диктатора Франка из мемориального комплекса, где он был с почестями захоронен. И сегодня мы прощаемся с тёмной главой в нашей истории», - подчеркнул премьер.
«Ни один враг демократии не достоин быть похороненным в месте, символизирующем культ личности… Это большая победа испанской демократии», - заявил Санчес.Темы: Общество