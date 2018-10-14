Санчес нарушил протокол на традиционной церемонии в Королевском дворце

В Королевском дворце в День испанской нации 12 октября прошла традиционная церемония, которая в старину заключалась в целовании рук монархов. Сейчас во время приёма длинная вереница представителей гражданского общества приветствует короля и королеву Испании рукопожатием.

В ходе мероприятия произошёл казус, связанный с протоколом. После того как председатель испанского правительства Педро Санчес и его супруга Бегонья Гомес поприветствовали монархов, они стали с ними в одну линию, чтобы вместе продолжить рукопожатия. Это продолжалось несколько мгновений, после чего протокольная служба поспешила исправить ошибку и подала знак Санчесу оставить королей для продолжения церемонии.