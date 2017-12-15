Самый старый мужчина на Земле отпраздновал 113-летие в Эстремадуре

Франсиско, больше известный как Марчена, родился в 1904 году в деревне Бьенвенида в Бадахосе (Эстремадура). Титул старейшего живущего мужчины на Земле он получил в августе этого года, после того как в Израиле скончался Исраэль Криштал, проживший 113 лет и 330 дней.

Нуньес Оливера потерял жену в 1988 году и сейчас живёт со своей старшей дочерью, 81-летней Марией Антонией. У долгожителя четверо детей, девять внуков и 15 правнуков.

Секретом долголетия испанец называет хорошие гены, трудолюбие и разнообразный рацион, состоящий преимущественно из свежих домашних овощей. По словам его дочери, на завтрак мужчина пьёт молоко с кексом-магдаленой и йогуртом, на обед ест мясо или рыбу, полдничает йогуртом, а ужинает мюслями с молоком.

Как сообщает портал The Local, в 90 лет долгожителю удалили почку, в 98 он перенёс операцию по удалению катаракты, в 108 – был госпитализирован с инфекцией мочевых путей, однако, он сохраняет бодрость духа и подчёркивает, что за всю жизнь не сломал ни единой кости и всегда может похвастаться отличным давлением.