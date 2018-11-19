Самый богатый испанец выдал дочку замуж

Свадьба проходила в Ла-Корунье и растянулась на два дня. Первая часть торжества состоялась в пятиэтажном особняке семьи Ортега, расположенном в районе О-Парроте в столице провинции, где невеста и сказала «да». Завершились празднования роскошной вечеринкой в Центре верховой езды Casas Novas в Артейшо.

На невесте было свадебное платье от Valentino, над которым работал дизайнер Пьерпаоло Пиччоли. Дизайнер отметил, что хотел передать романтизм, лёгкость и свежесть. Для наряда он выбрал очень светлый розовый оттенок, который он связал с «волшебством момента».

Жених, сын дизайнера Роберта Торреты, в свою очередь, был одет в классический костюм тёмно-синего цвета от Savile Row.

В числе приглашённых были замечены знаменитости: актёр и модель Джон Кортахарена, модель Эухения Сильва, актриса Амайя Саламанка, шеф-повар Саманта Вальехо-Нагера, председатель правительства Галисии Альберто Нуньес Фейхоо и директор Zara Home Эва Карденас.